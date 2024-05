Brasileiros vencem na 1ª rodada do qualificatório de Roma

O qualificatório do Aberto de Roma começou nesta segunda-feira (6), e três brasileiros estiveram presentes em quadra para a disputa individual da primeira rodada. Felipe Meligeni, Thiago Monteiro e Laura Pigossi estrearam com vitórias e avançaram à segunda fase da competição. O torneio é um dos três ATP Masters jogados no saibro, e vale mil pontos para os campeões.

Os jogos

Na disputa simples masculina, Felipe Meligeni foi o primeiro brasileiro a triunfar. No duelo, o adversário foi o francês Hugo Gastón, número 96 do mundo. A vitória veio em três sets, com parciais favoráveis ao brasileiro de 6/3, 3/6 e 6/1. Por fim, o destaque da partida esteve nos saques de Meligeni, que teve o aproveitamento de 81% de pontos conquistados no primeiro serviço, incluindo três aces.

Mais tarde, foi a vez de Thiago Monteiro avançar à segunda rodada do qualificatório de Roma. Embalado após ótima campanha no Masters 1000 de Madri, o brasileiro teve pela frente o anfitrião do torneio Giovanni Oradini, 403º do ranking. Monteiro alcançou a vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. A primeira parcial mostrou equilíbrio do brasileiro, que quebrou o saque adversário no terceiro game e sustentou a vantagem até o final. O segundo set, por outro lado, exigiu resiliência de Thiago, que precisou virar um 3/0 para fechar a partida.