Gaúcha desiste de Seletiva da Natação em ato de solidariedade

CBDA ajusta programa de provas

O Grêmio Náutico União, clube de Viviane Jungblut, está impossibilitado de deixar Porto Alegre por conta das tragédias. Por causa disso, a CBDA determinou pela readequação do programa de provas da Seletiva Olímpica de Natação unicamente para a equipe assim que o clube gaúcho tiver condições de se encaminhar ao Rio de Janeiro. As disputas serão separadas e debatidas diretamente com a equipe gaúcha. Com a resolução, a entidade máxima da modalidade diz que dará a mesma chance à todos conforme estabelecido no edital.

A decisão foi amplamente apoiada em congresso técnico e a CBDA, por meio de seu presidente Luiz Fernando Coelho, diz no comunicado que se solidariza com as vítimas da catástrofe que assola o Rio Grande do Sul. Até o instante, somente seis nadadores já alcançaram o índice olímpico em competições deliberadas como proteção para classificação olímpica. São eles: Beatriz Dizotti, Gabrielle Roncatto, Maria Fernanda Costa, Kayky Mota, Guilherme Costa e Guilherme Caribé.