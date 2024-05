Hugo Calderano vence de virada e avança no Saudi Smash

Hugo Calderano voltou à mesa, nesta segunda-feira (6) para a disputa da segunda rodada do Saudi Smash, evento da WTT que reúne os principais jogadores do tênis de mesa mundial. Desta vez, enfrentando o japonês Shunsuke Togami, o mesatenista do Brasil venceu de virada por 3 sets a 2, com parciais de 9-11, 11-5, 11-13, 11-8 e 11-8. Assim, o brasileiro se classificou para as oitavas de final do evento.

O jogo

O confronto desta segunda-feira repetiu o placar do último encontro entre os jogadores. Naquela ocasião, no WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul, Hugo Calderano também levou a melhor sobre Togami por 3 a 2. Como era de se esperar, o duelo de hoje manteve o equilíbrio entre os atletas.

O primeiro set começou com o japonês levando a melhor sobre o brasileiro. Logo no começo, Togami abriu 2-0 e conseguiu se manter na frente do placar durante toda a parcial. Calderano chegou perto de empatar após diminuir a diferença para 9-10, mas parou por ali. No set seguinte, o brasileiro deu a resposta e venceu de forma contundente por 11-5, sem dar chances ao adversário.