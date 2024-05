Com Rafaelle titular, Orlando Pride vence time de Ary Borges

O domingo (5) de jogos na NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, poderia reunir simplesmente dez jogadoras brasileiras se todas fossem à campo. No entanto, apenas uma delas foi titular de sua equipe. A zagueira Rafaelle, capitã da seleção brasileira, iniciou entre as onze do Orlando Pride na vitória por 1 a 0 diante do Racing Louisville, clube da meio-campista Ary Borges, que não foi relacionada, assim como a meia Marta. A atacante Adriana entrou no segundo tempo.

O Orlando Pride, das brasileiras Rafaelle, Marta, Luana e Adriana, ganhou jogando como mandante pela NWSL por 1 a 0, gol marcado pela atacante Barbra Banda, aos 17 minutos do primeiro tempo. A jogadora de Zâmbia recebeu cruzamento da defensora Emily Sams e de cabeça, perto da pequena área, mandou para a rede. Rafaelle ficou em campo os 90 minutos mais os acréscimos. Já Adriana entrou em campo na volta ao segundo tempo na vaga da também atacante Summer Yates.

Andressa Alves x Debinha

No outro duelo da NWSL com brasileiras dos dois lados, o resultado foi empate: 1 a 1. O encontro entre as compatriotas aconteceu com a meia Andressa Alves, pelo Houston Dash, e a atacante Debinha, pelo Kansas City Current, que não relacionou a atacante Bia Zaneratto e a zagueira Lauren. As duas jogadoras do Brasil entraram na segunda etapa e não foram protagonistas. Os gols foram marcados pelas atacantes Temwa Chawinga, para o Kansas City Currente, e Amanda West, que empatou para o Houston Dash.