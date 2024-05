Obstáculos que consagraram brasileiros equipam pista no ABC

A pista de skate Ana Brandão, localizada no Parque da Juventude, em Santo André, região do Grande ABC de São Paulo, está repaginada. A partir de agora ela está equipada com obstáculos da última edição do SLS Super Crown de 2023. Na etapa final da Street League do ano passado, Rayssa Leal e Giovanni Vianna foram campeões em pleno Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Os corrimãos, hubba e caixotes doados pertenciam à pista de 670m², que foi construída pela Califórnia Skateparks. A cerimônia de entrega contou com a presença de Giovanni Vianna, que estava acompanhado do pai, Walcir Galera, ex-atleta e presidente da Associação Andreense de Skate.