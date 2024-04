José Pereira ganha de virada e via às quartas em Concepción

O primeiro set do duelo José Pereira e Hernan Casanova foi equilibrado, com a parcial indo para o tiebreak. O argentino venceu por 7 a 4 no desempate para fazer 1 a 0 no jogo. Mas a partir daí, o domínio foi do brasileiro. José Pereira foi melhor nos dois sets seguintes, faznedo 6/3 e 6/1 para virar o jogo e avançar para às quartas de final. Ele enfrenta Álvaro Guillén, do Equador, na próxima rodada. Daniel Dutra Silva não teve a mesma sorte e perdeu para Facundo Mena. O argentino ganhou a partida em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4.

Na chave de duplas, os tenistas do Brasil perderam os seus jogos das quartas de final. Cabeças de chave número 1 do Challenger de Concepción, Luis Britto e Gonzalo Villanueva perderam de virada. Os japoneses Yuzuki Takeru e Watanabe Seita ganharam dos favoritos por 2 a 1, com parciais de 6/7 [4], 6/3 e 10/4. Em seguida, o turco Ergi Kirkin e o dominicano Roberto Cid ganharam de Wilson Leite e Daniel Dutra Silva por 6/2 e 6/0, eliminando os brasileiros da competição.