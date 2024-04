Brasileiros conhecem chaves no Pan-Americano de judô

Importância na corrida olímpica

Além dos nove já citados, o Brasil também tem Mayra Aguiar (78kg) garantida em Paris-2024. Assim, o país luta por vaga nas demais quatro categorias. Michel Augusto (60kg) é o único que se encontra na zona de classificação, enquanto Ketleyn Quadros (63kg) está garantindo a cota continental. Neste momento, as categorias femininas até 48kg (Natasha Ferreira e Amanda Lima) e até 70kg (Luana Carvalho e Ellen Froner) estão ficando sem vaga.

Um bom resultado no Pan pode mudar esse cenário, uma vez que há uma pontuação "exclusiva" para as competições continentais no ranking olímpico. Considerando o intervalo de 12 meses de uma janela, são contabilizados seis resultados para a formação do ranking de um atleta, sendo cinco advindos do circuito mundial e um extra, que vem da competição continental ou do Masters.

O campeão do Pan ganha 700 pontos no ranking mundial. O medalhista de prata recebe 490, enquanto quem for bronze leva 350 pontos para casa. A última edição do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô aconteceu em Calgary, no Canadá, em setembro do ano passado. O Brasil conquistou 16 medalhas na ocasião, sendo sete ouros, quatro pratas e cinco bronzes, liderando o quadro de medalhas.

Esta edição do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô conta com a presença de 28 países, mas somente Brasil e Estados Unidos terão a quantidade máxima de atletas: 18, sendo nove homens e nove mulheres. O Canadá terá uma delegação de 16 atletas, enquanto o Chile terá 15 judocas na competição. Serão 24 nações das Américas e quatro da Oceania (Austrália, Fiji, Nova Zelândia e Vanuatu).

Brasileiros inscritos no Pan de judô:

FEMININO

Amanda Lima (48kg), Natasha Ferreira (48kg), Larissa Pimenta (52kg), Rafaela Silva (57kg), Ketleyn Quadros (63kg), Nauana Silva (63kg), Ellen Froner (70kg), Luana Carvalho (70kg) e Beatriz Souza (+78kg)