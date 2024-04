Beatriz Ferreira relembra encontro que transformou sua vida

Visionário

Integrante da comissão técnica da seleção brasileira desde 2011, Mateus Alves também lembra muito bem de como aconteu seu primeiro encontro com Beatriz Ferreira. "Ela fez sparring contra a Taynna (Cardoso), que já era uma atleta renomada brasileira, e a Adriana Araújo, que era medalhista olímpica. Eu falei aquilo porque realmente eu vi uma atleta diferenciada. Ela apresentava um nível de competitividade contra atletas renomadas, que já tinham muito mais experiência. Então, pensei que se ela continuasse com toda a estrutura que íamos oferecer, o nível dela ia ser mais alto. E eu falei realmente abertamente para ela em 2016: você vai ser medalhista olímpica e mundial se continuar porque tem boxe para isso".

Não demorou e a previsão de Mateus Alves mostrou-se absolutamente certa. "Em 2017, eu fui convocada já como titular da seleção brasileira. Na minha primeira competição, eu já consegui trazer o ouro. Na segunda, já fui campeã continental. E aí foi passo a passo, aprendi muito. Eu falo que a gente chega uma pedra na seleção e vai se tornando um diamante, sendo lapidado lá porque são treinadores diferentes e cada um vai te ajudando em uma coisa. E a gente realmente precisa desse suporte para conseguir se descobrir. E graças a Deus eu consegui me descobrir e o Mateus me apoiou o tempo todo, me ensinou muito. Ele me ensinou como atleta e como pessoa. Sou muito grata a ele".