Regional Nordeste de futebol de cegos define duelos das quartas de final

Encerrada a fase classificatória do Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024, em João Pessoa (PB). Nesta quarta-feira (24), quatro equipes foram à quadra para a disputa da última rodada da fase de grupos. Nos dois confrontos do dia, os times do Ajece-BA e do Adesul-CE venceram suas partidas por 1 a 0 e se classificaram para as quartas de final da competição.

No primeiro jogo disputado desta quarta-feira, Ajece-BA (Associação Jequieense de Cegos) venceu o AADIS-PB (Associação de Apoio à Deficiente e Inclusão) por 1 a 0, com o gol de José Márcio. Na sequência, o Adesul-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites) ganhou do Apadevi-PB (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais), também por 1 a 0.

Com os resultados, as duas equipes vitoriosas se classificaram para as quartas de final da competição. O Regional Nordeste contou com três grupos, sendo dois com quatro equipes e um com cinco. Todos jogaram entre si nas chaves em turno único. Assim, os oito melhores colocados no geral se classificam, independentemente do grupo. Os oito times que avançaram foram: Apace, Adesul, Cedemac , Ajece, Escema, CAP, Apadevi e Acep.