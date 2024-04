Conheça detalhes da organização do Time Brasil na Olimpíada

Outro assunto do vídeo é o investimento de R$ 290 mil do COB em aluguel de sistemas portáteis de ar-condicionado. Os equipamentos serão instalados nos quartos dos quase 300 atletas previstos para fazerem parte da delegação do Time Brasil. Falando em Vila Olímpica, outro ponto que ganhou mais discussões recentemente é relacionado à segurança. A França está em alerta máximo para ameaças terroristas. Sendo assim, o Brasil vai ter um esquema especial em Paris? Por fim, também falamos sobre a Cerimônia de Abertura dos Jogos. Ela vai ser realizada no Rio Sena e também tem despertado preocupação em termos de segurança, mas também de logística.