Kim Iwasaki avança ao mata-mata no WTT Youth de Spa

O Brasil seguiu adiante para a fase eliminatória do WTT Youth Contender de Spa, na Bélgica. Nesta terça-feira (23), Kim Iwasaki liderou a sua chave nos grupos e avançou ao mata-mata da categoria Sub-19. Por outro lado, os compatriotas Davi Fujii, Guilherme Diniz e Hamilton Yamane acabaram se despedindo precocemente do torneio.

Nos jogos da fase de grupos, dois resultados positivos para Kim Iwasaki. Na 20ª chave, o brasileiro bateu o holandês Sam Groenewoud e o belga Xavier Wats, ambos pelo placar de 3 sets a 0. Dessa forma, com a liderança do grupo, Kim se classificou à fase de 32 avos de final da disputa masculina do Sub-19 e foi o único brasileiro classificado no dia. Com a classificação, Kim, número 75 do ranking mundial, jogará nesta quarta-feira (24) contra o francês Flavio Mourier, 41º melhor jovem mesatenista do mundo. O duelo acontecerá às 5h15, no horário de Brasília-DF. Quem avançar no confronto, medirá forças com o sul-coreano Lee Ho-yun (#42). Por fim, os brasileiros Davi Fujii, Guilherme Diniz e Hamilton Yamane caíram ainda na fase de grupos, onde perderam todos os seus jogos no WTT Youth de Spa.