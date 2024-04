CBSurf divulga programação do Dream Tour 2024

Do Dream Tour à Olimpíada

A primeira edição do Dream Tour aconteceu em 2023. O destaque da competição foi Tainá Hinckel, que levou o título geral no feminino. Como campeã brasileira, ela ganhou uma vaga na equipe que disputou o ISA Games no começo do ano, garantindo uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Já no masculino, o campeão de 2023 foi Weslley Dantas.

"Todos os resultados da nossa primeira temporada foram muito além do que era esperado e agora, para o segundo ano do Dream Tour, podemos adiantar que teremos novas promessas da modalidade presentes na competição. Além de muita adrenalina, emoção e boas ondas, sempre nas melhores praias do Brasil", afirma Teco Padaratz, presidente da CBSurf.