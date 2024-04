Brasileiros param no qualificatório do Pré-Olímpico de Espingarda

Na madrugada desta terça-feira (23), quatro brasileiros voltaram em ação para o terceiro dia de competição da fossa olímpica no Pré-Olímpico de Espingarda em Doha, no Catar. A prova de hoje reservou a última das cinco rodadas de disputa do qualificatório às finais masculinas e femininas, as quais classificaram-se cinco atletas em cada categoria. Nenhum brasileiro, no entanto, avançou à fase seguinte. Hussein Daruich, em 72º lugar, e Camilla Cosmoski, 67º lugar, foram os melhores colocados do Brasil.

A competição

No terceiro dia da disputa masculina, o Brasil teve três competidores. Hussein Daruich foi o melhor classificado entre os três atletas. Ele fez a sua última rodada com perfeição, e acertou todos os 25 pratos lançados. Na sequência, foi a vez de Leonardo Lustoza gabaritar os alvos, e também marcar 25 pontos. Por fim, Emilson Menarim completou a prova com 22 pratos acertados.

A classificação geral fez a somatória das cinco rodadas, duas no domingo, duas na segunda-feira e uma nesta terça-feira. Assim, Hussein Daruich liderou o Brasil com a 72ª colocação geral, com 115 pontos. Leonardo Lustoza foi o segundo melhor brasileiro, em 97º lugar com 113 pontos. Enquanto Emilson Menarim, empatado em pontos com Leonardo, ficou na 99ª posição. O grande campeão do dia no Pré-Olímpico de Espingarda foi o espanhol Andres Garcia que marcou 46 pontos na final. O italiano Mauro De Filippis (45 pontos) e o turco Oguzhan Tuzun (35), completaram o pódio.