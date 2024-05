Minas derrota o São Paulo e sai na frente nas quartas do NBB

Quem liderou o Minas na sua vitória foi o argentino Franco Baralle, autor de 25 pontos, cinco assistências, três rebotes e um roubo de bola. Do lado do São Paulo, destaque para o estadunidense Tyrone Curnell, que anotou 17 pontos e três rebotes. A segunda partida entre os clubes acontecerá no Ginásio do Morumbi, na capital paulista. Caso o time minastenista vença mais uma vez, eles poderão definir sua classificação no NBB já no terceiro duelo.

Ótimo começo e final avassalador

No início do jogo, o Minas começou com um bom aproveitamento no ataque e logo abriu cinco pontos de vantagem no placar. Mesmo com a reação do São Paulo nos minutos seguintes, os donos da casa mantiveram a diferença até o final do primeiro quarto. Logo depois, os mineiros aumentaram a distância no marcador, com duas bolas de longa distância do argentino Franco Baralle, e foram para o intervalo vencendo por 42 a 31.