Stella Santos beira o top-20 no sabre do Mundial Cadete

Stella Santos conseguiu o melhor resultado individual do Brasil no Mundial Júnior e Cadete de esgrima, disputado em Riad, na Arábia Saudita. Ela ficou em 21º lugar no sabre feminino cadete, após perder perder no quadro de 32 para a húngara Dorottya Csonka, que viria a conquistar o título, nesta sexta-feira (19), penúltimo dia de disputas da competição.

A começar pela fase inicial, Stella Santos venceu quatro jogos e perdeu dois nas poules. Assim, ela teve a 29ª melhor campanha entre as 89 atletas participantes. Stella ficou de bye na primeira rodada do mata-mata e venceu a ucraniana Viktoriia Korothenko por 15 a 11 no quadro de 64. No quadro de 32, ela perdeu para Dorottya Csonka por 15 a 13. A húngara venceu mais quatro jogos e foi campeã do torneio.

Dessa forma, Stella ficou na 21ª posição da classificação geral. Outras duas brasileiras competiram na disputa do sabre cadete feminino. Carolina Szász venceu duas atletas nas poules e perdeu para a azeri Valentina Zeinalova, por 15 a 10, no quadro de 128, ficando em 65º. Já Ana Beatriz Fraga foi derroada nos seis jogos das poules e terminou na 79ª colocação geral.