Matheus Takaki é suspenso por doping e fica fora de Paris

O judoca Matheus Takaki foi suspenso por doping e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele foi pego com Clomifeno, substância proibida por encobrir uso de anabolizantes, e pegou seis meses de punição retroativos. O gaúcho de 23 anos voltará aos tatames já na próxima semana, mas perdeu todos os seus pontos da corrida olímpica e não tem mais chances de se classificar para a capital francesa.

De acordo com a coluna "Olhar Olímpico", do UOL, Takaki não foi julgado e fez um acordo com a Federação Internacional de Judô (IJF) para cumprir a punição. Ele se colocou em suspensão provisória em 26 de outubro, data na qual começa a valer seu gancho, podendo voltar às competições em 25 de abril. A defesa dele diz que foi comprovada a contaminação por um suplemento alimentar.

Mateus Takaki era o atleta brasileiro mais bem ranqueado da categoria até 60kg e estava perto de se classificar para os Jogos Olímpicos. Após ser pego no doping, ele teve os resultados no Campeonato Pan-Americano, quando foi campeão, e no Grand Slam de Abu Dhabi, quando foi prata, anulados. Assim, ele caiu do 27º lugar para a 91ª colocação do ranking.