João Fonseca toma virada e cai nas quartas de Bucareste

Se no segundo set estava difícil vencer os serviços adversários, o terceiro foi uma verdadeira chuva de quebras. Ao todo, foram 5 quebras, três para Tabilo e duas para João Fonseca. Assim, derrota por 6-4 para o jovem brasileiro. Mesmo com o revés, João Fonseca, atual 276º do mundo, deu um salto no ranking da ATP. Ao se classificar para as quartas, ele alcançou, momentaneamente, a 240ºposição.

Não deu para Wild

Antes, Thiago Wild, número 67 do mundo, foi ao saibro romeno para a disputa das oitavas de final diante do argentino Mariano Navone (52º). A partida estava prevista para acontecer na última quarta-feira (17), mas devido às chuvas, precisou ser adiada por dois dias seguidos. Na quadra, então, Navone conseguiu confirmar seu favoritismo e superar o brasileiro por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-5, em um duelo que durou quase três horas.

Logo no primeiro game disputado, Thiago Wild teve dois break points a favor, mas não conseguiu confirmá-los. A partida seguiu com ambos tenistas segurando seus serviços até que, no sexto game, Navone quebrou o saque do brasileiro e sustentou a vantagem até o final em 6-3.

No set seguinte, Wild saiu atrás e foi o primeiro a ter o saque quebrado. Porém, o brasileiro mostrou grande reação e venceu três serviços seguidos do argentino para fechar em 6-2. No terceiro, novamente, Navone foi o primeiro a vencer o serviço adversário e abriu 5-4 sacando para fechar a partida. O brasileiro ainda conseguiu devolver a quebra e se manter vivo na partida, mas acabou sendo superado pelo argentino nos dois games seguintes.