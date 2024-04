Franca e Paulistano ganham primeiros jogos dos playoffs

Começaram os playoffs da temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil (NBB). As 16 melhores equipes do país disputam as oitavas de final a partir desta quinta-feira (18). Nos primeiros jogos do mata-mata, o Paulistano ganhou do Corinthians por 83 a 65, enquanto o Sesi Franca derrotou Mogi das Cruzes por 78 a 66. Em uma disputa "melhor de três", Paulistano e Franca precisam de apenas mais uma vitória para garantir a vaga nas quartas de final do NBB.

Mogi das Cruzes até fez um bom início de jogo contra o Sesi Franca, vencendo o primeiro quarto por 19 a 18. Mas o rendimento da equipe caiu no segundo período, com os francanos assumindo a liderança do placar por oito pontos. Ao longo da segunda metade do jogo, Franca ampliou a sua vantagem para garantir a vitória no primeiro jogo da série das oitavas de final do NBB. O pivô Márcio foi o destaque da partida, anotando 21 pontos e nove rebotes para o Sesi Franca.

Paulistano ganha dérbi

No Ginásio Wlamir Marques, o Corinthians recebeu o Paulistano. Dominando a partida desde o início, o CAP foi para o intervalo com 15 pontos de vantagem. O time soube administrar a vantagem no segundo tempo para confirmar a vitória por 83 a 65. Com 21 pontos e quatro assistências, o ala-armador Ferreyra foi o destaque do Paulistano na partida.