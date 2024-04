Brasil terá sete skatistas na SLS de San Diego, neste sábado

Entre os homens, o Brasil contará com a participação de seis dos 24 atletas da etapa. Kelvin Hoefler, medalhista de prata em Tóquio-2020, é um deles. Giovanni Vianna, campeão do Super Crown ano passado, é outro grande nome. Entre os estrangeiros, o estaunidense Nyjah Huston, que volta de lesão, e o japonês Yuto Horigome, campeão olímpico, estarão presentes.

As eliminatórias da SLS San Diego 2024 acontecerão a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (20). As finais ocorrerão mais tarde. A disputa feminina ocorrerá às 21h30, enquanto a masculina será às 23h. O canal oficial da SLS no Rumble transmite tudo ao vivo.