André e George derrotam campeões mundiais em Tepic

Na noite desta sexta-feira (19), foram realizados os últimos jogos da fase de grupos do Elite 16 de Tepic, no México, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. O destaque ficou pela vitória de André e George no torneio masculino contra os tchecos Perusic e Schweiner, que são os atuais campeões mundiais. Já no feminino, Carol e Bárbara Solberg perderam um duelo nacional contra Tainá/Vic, mas avançaram para as quartas de final.

As duplas que terminassem em primeiro lugar na fase de grupos do Elite 16 de Tepic avançariam direto para às quartas de final da competição. Já o segundo e o terceiro colocado teriam que passar por mais uma rodada eliminatória. Por isso, os brasileiros precisavam vencer na noite desta sexta-feira para garantir um jogo de descanso. Na competição masculina, André e George tinham um desafio difícil contra a dupla da República Tcheca que levou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2023. Mas os brasileiros tiveram mais uma boa atuação em Tepic, aproveitando erros dos adversários e conseguindo pontos importantes no bloqueio. Dessa forma, André e George ganharam o primeiro set 21/11. Durante o segundo set, um dos tchecos sentiu uma lesão e a dupla teve que abandonar a partida, enquanto perdiam por 13 a 8.