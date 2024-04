Adenízia celebra retorno à final da Superliga Feminina

A final da Superliga Feminina de vôlei vai colocar Praia Clube e Minas na decisão do título pela quinta temporada consecutiva. Embora a hegemonia do clássico Pão de Queijo não seja novidade na final marcada para este domingo (21), o retorno de Adenízia da Silva pode-se considerar uma. Isto porque a central do time de Uberlândia não joga uma partida como esta há quase 10 anos.

O confronto entre Osasco e Sesc Rio de Janeiro em 2015 foi a última vez que Adenízia disputou uma final da Superliga Feminina. Naquela oportunidade, as cariocas levaram a melhor em sets diretos. Durante sua carreira, a central campeã olímpica de Londres-2012 só vestiu a camisa de três equipes no Brasil. Além de Praia e Osasco, teve uma breve passagem pelo Sesi Bauru e também no voleibol italiano. Disputando a Superliga, a maior parte no clube osasquense, que a revelou. Esta temporada, a jogadora fez uma mudança ousada ao se transferir para o Praia Clube. Embora tenha ficado com o título da última temporada da Superliga Feminina, o time comandado por Paulo Coco passou por uma grande reformulação no elenco e viu suas principais estrelas rumarem ao exterior.