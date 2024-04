Principal nome do Parabadminton brasileiro, Vitor Tavares está perto de conquistar mais uma medalha no circuito mundial da modalidade. Nesta quinta-feira (18), o atual número 3 no ranking da classe SH6 fechou a fase de grupos do Torneio Internacional da Espanha vencendo o alemão Marco Zwillus com um duplo 21/0.

Como resultado da vitória, o Vitor terminou na liderança do grupo B, vencendo todos os seus três jogos da primeira fase. Nesses confrontos, o brasileiro só perdeu um set, quando derrotou o sul-coreano Lee Daesung na segunda rodada por 2 a 1. Na estreia, passou pelo francês Maxime Greboval em sets diretos.

Vitor Tavares precisa de apenas mais uma vitória para garantir um lugar no pódio do Torneio Internacional de Parabadminton da Espanha. Nas quartas de final, ele tem pela frente o canadense Emilien Langelier, número 58 do ranking, que fechou a primeira fase na segunda posição do grupo C.