Sem Mayra Aguiar, CBJ define inscritos para o Pan de judô

No final do mês, entre os dias 26 e 28 de abril, acontece o Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (18), o sistema da Federação Internacional foi atualizado com a lista de inscritos do Brasil. A equipe brasileira terá 18 judocas na competição, sendo nove homens e nove mulheres. A lista conta com nomes como Rafaela Silva, Daniel Cargnin, Rafael Silva e Bia Souza, mas não tem Mayra Aguiar, campeã mundial da categoria até 78kg.

No todo, são sete categorias por gênero no judô olímpico, com cada país podendo inscrever até nove atletas. No feminino, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) optou por não inscrever a campeã mundial Mayra Aguiar. Ela tem feito uma preparação especial para os Jogos Olímpicos e participado de poucas competições. Assim, a judoca abriu espaço para que a CBJ pudesse inscrever duas atletas nas categorias 48kg, 63kg e 70kg, onde ainda não tem brasileiras garantidas na Olimpíada. No caso da -48kg, a CBJ inscreveu Amanda Lima e Natasha Ferreira. Já nos 63kg, Ketleyn Quadros e Nauana Silva irão competir no Rio de Janeiro. Por fim, nas -70kg, Ellen Froner e Luana Carvalho serão as representantes do Brasil. Nas outras categorias, o Brasil terá Larissa Pimenta (-52kg), Rafaela Silva (-57kg) e Bia Souza (+78kg).