Ricardo Mendonça faz melhor marca do ano no Open Internacional

Ele está entre os 42 dos 50 atletas que foram convocados para o Mundial de atletismo e competem no Open. Esta é a primeira disputa no CT Paralímpico com a seleção brasileira desde o anúncio da lista oficial dos esportistas que irão para a competição na Ásia. "Eu quero a cereja do bolo. Eu quero o que todo atleta quer, o topo do mundo. A nossa preparação está focada nesse Mundial e nos Jogos de Paris-2024", completou Ricardo.

Recordes do dia

O primeiro dia do Open Internacional de atletismo paralímpico reservou alguns recordes brasileiros. Um deles foi o paraibano Joeferson Marinho, da classe T12 (deficiência visual), que bateu o recorde nacional dos 100m com a marca de 10s66. O melhor tempo do país, de 10s74, era dele mesmo, feito no Mundial de Dubai-2019. Já nas provas de campo, Jorge Souza, o "Choco", bateu o recorde brasileiro no lançamento de dardo F13 (deficiência visual), com a distância de 46,92m. O índice anterior era de 44,91m.

O gaúcho Wallison Fortes, nos 100m da classe T64 (amputados de membros inferiores com prótese) também registrou uma das melhores marcas do dia. O atleta igualou o próprio recorde anterior de 11s49, feito em fevereiro deste ano. "Não é a minha prova principal, mas é minha melhor marca pessoal. Estou muito grato. Não tem como não ficar ansioso por essa minha estreia no Mundial. Vamos fazer de tudo para controlar essa ansiedade", disse Wallison.