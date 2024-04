Lucas Romanski e Vitor Thiofilo levam o ouro no WTT de Santiago

O segundo dia de disputa do WTT Youth Contender de Santiago, no Chile, terminou com o Brasil já garantindo dois títulos na competição. Nesta quinta-feira (18), Lucas Romanski e Vitor Thiofilo venceram suas respectivas finais e subiram no lugar mais alto do pódio. Nas duplas mistas, os brasileiros avançaram para duas decisões.

No sub-17, após passar pelo porto-riquenho Steven Moreno nas semifinais, Lucas Romanski encarou o compatriota Vitor Iwamoto, que havia vencido Felipe Lara, também do Brasil, no outro lado da chave. Na grande decisão da chave individual, melhor para Lucas, que bateu o conterrâneo por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/1, 7/11 e 11/6. Já na categoria sub-13, o título ficou com o brasileiro Vitor Thiofilo, atual número 442 do ranking mundial de jovens. Na final contra o cubano Andy Maqueira, parciais de 12/10, 6/11, 11/5 e 11/9 no triunfo pelo placar de 3 a 1. Anteriormente, ele havia passado por Mauricio León, do Peru, Benjamin Carrasco, do Chile, e Lucca Lobo, da Costa Rica.