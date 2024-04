Arthur Nory pega final em Doha e segue na luta por vaga olímpica

Caio também competiu no salto em Doha, naquela que foi a sua primeira aparição no aparelho desde sua lesão no tendão de Aquiles, em agosto do ano passado, que o deixou fora das competições por seis meses. Ele ficou em 15º lugar na qualificatória da Copa do Mundo, ao marcar 13.166 (5.2 D) em seu primeiro salto e 14.066 (5.2 D) no segundo, com média de 13.166.

Por fim, Yuri Guimarães, que luta por vaga olímpica no solo, terminou em 11º lugar no salto, com média de 13.766. Ele anotou 9.133 em sua primeira tentativa (5.2 de dificuldade) e, em seguida, executou um Dragulescu pela primeira vez. O brasileiro acabou caindo e recebeu nota de 13.200 (5.6 de dificuldade e 7.700 de execução). O último classificado à final foi o russo Yahor Sharamkou, com 14.116.