Fonseca vai às quartas em Bucareste e garante novo salto no ranking

Precocidade histórica

Quando derrotou o italiano Lorenzo Sonego na primeira rodada, Fonseca se torneou o segundo tenista mais jovem da história a vencer um jogo na chave principal do ATP de Bucareste. O recorde ainda pertence a Djokovic, que também tinha 17 anos na edição de 2004 do evento. Nole, no entanto, foi eliminado nas oitavas de final diante do espanhol David Ferrer.

Segunda vez nas quartas

Será a segunda vez na temporada que Fonseca disputará as quartas de final de um ATP. A primeira foi em fevereiro, no Rio Open, torneio da série ATP 500. Em sua cidade natal, João estreou derrotando o francês Arthur Fils (#36) e, em seguida, superou o chileno Cristian Garín (#88). Sua eliminação veio diante do argentino Mariano Navone (#113).

Thiago Wild vivo na chave

A chave do ATP 250 de Bucareste ainda conta com o paranaense Thiago Wild, atual número 1 do Brasil e 67 do mundo. Classificado para as oitavas de final, Thiago só deve voltar a entrar em quadra na sexta-feira porque seu duelo com Mariano Navone foi adiado por causa do mau tempo.