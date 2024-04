André/George e Bárbara/Carol estreiam com vitória no México

Nessa quinta-feira (18), foram disputados os primeiros jogos do Elite 16 de Tepic, no México, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. O Brasil conquistou duas vitórias na primeira rodada da competição com André/George no masculino e Bárbara/Carol Solberg no feminino, enquanto Tainá/Vic perderam para uma dupla de canadenses no tiebreak. Já as campeãs mundiais Duda/Ana Patrícia desistiram do torneio, depois que Duda foi diagnosticada com dengue.

André e George são os únicos representantes do Brasil no torneio masculino do Elite 16 de Tepic. Pela primeira rodada do grupo B da competição, eles enfrentaram os poloneses Bryl/Losiak. O primeiro set da partida foi equilibrado, com os brasileiros ganhando por 28/26. Mas com um 21/15 na segunda parcial, André/George venceu o jogo por 2 a 0. Destaque para o bom desempenho de André no bloqueio, conseguindo cinco pontos no fundamento, contra nenhum da dupla da Polônia.

Torneio feminino

O grupo D da competição feminina conta com duas duplas brasileiras no Elite 16 de Tepic. No primeiro jogo da chave, Bárbara/Carol Solberg abusou do saque para dominar as anfitriãs Gutierrez/Flores. Dessa forma, as brasileiras venceram por 2 a 0, com parciais de 21/13 e 21/10 para abrir a competição. Em seguida, Tainá/Vic encarou as canadenses Melissa/Brandie. Em um jogo muito equilibrado, com todas os sets definidos pela diferença mínima, a dupla do Canadá ganhou por 2 a 1, com parciais de 19/21, 22/20 e 15/13. As três duplas do Brasil voltam a jogar ainda na noite desta quinta no horário local pela segunda rodada da fase de grupos.