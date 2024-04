Corinthians dá show no 1° tempo e vence Catanduva na LBF

O Corinthians conquistou mais uma vitória na LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta segunda-feira (15), a equipe corintiana viajou até o interior de São Paulo para enfrentar o Bax Catanduva. Após um primeiro tempo positivo, as alvinegras sofreram no terceiro quarto, mas conseguiram vencer por 67 a 55 mesmo assim.

Pode-se dizer que a vitória do Corinthians foi construída na primeira etapa. Nesses dois períodos, as corintianas abriram uma vantagem de dois dígitos. Nas volta do intervalo, o Bax Catanduva conseguiu diminuir e levou a diferença para o último quarto em 8 pontos. Entretanto, o Timão reagiu na última parcial e conseguiu terminar com o resultado positivo.

Mariana Dias se destacou na vitória do Corinthians ao anotar um duplo-duplo com 10 pontos e 10 rebotes. Ainda no Timão, Tati Pacheco foi o maior pontuador da equipe com 16 pontos anotados. Do lado do Catanduva, o destaque ficou com Ivaney Marquez, que terminou como cestinha da partida ao anotar 19 pontos.