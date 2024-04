Hugo Calderano estimula ensino com diversão como alicerce

Hugo Calderano está em Macau, na China, desde a última sexta-feira (12) para a disputa da Copa do Mundo, que começa nesta segunda-feira (15). Apesar da distância, o mesatenista continua com objetivo de popularizar o tênis de mesa no Brasil. Por meio da Metodologia Hugo Calderano by FitPong (MHC), o atleta deu mais um passo para isso no sábado (13) com o lançamento da parceria com o Colégio Maple Bear do Sudoeste, em Brasília-DF.

Diversão e criatividade

A apresentação do tênis de mesa aos alunos aconteceu durante a Family Day, festa do calendário escolar com a participação dos familiares. "Montamos uma estrutura com cinco mesas de tamanho oficial e duas mini mesas. Fizemos duas atividades: Desafio do Saque e Rebatida ao Alvo. Na primeira, a pessoa tinha que devolver o saque do professor. Já na segunda, o participante tinha que acertar o alvo", explicou Jorge Vieira, treinador de tênis de mesa e responsável pela gestão da MHC.

No exercício em que o objetivo era acertar o alvo, os convidados rebateram a bolinha com backhand de duas mãos, golpe, no tênis de mesa, criado por Hugo Calderano. Além dos desafios, a MHC disponibilizou mesas para jogos livres. "Muitos pais jogaram com seus filhos, assim como entre eles também. A interação com o público foi ótima. Desde o começo até o fim, o movimento praticamente não parou. Achei interessante crianças, adolescentes, adultos e idosos brincando e tudo ao mesmo tempo", completou Jorge Vieira.