Brasil recebe duas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike

Outros brasileiros na competição

Sabrina Oliveira e Cainã Oliveira, atletas da Equipe Caloi / Henrique Avancini Racing, também vivem grandes expectativas com as duas provas da Copa do Mundo no Brasil. Ambos irão disputar as etapas na categoria Sub-23. Sabrina é a atual vice-campeã brasileira da categoria Sub-23 do XCO. Enquanto, Cainã foi o terceiro colocado no Brasileiro de XCO Sub-23 do ano passado.

"Esse será meu segundo ano de participação em Copas do Mundo, tendo a oportunidade de ter duas etapas no Brasil seguidas. Com minha crescente no ranking mundial, alinharei novamente no Short Track e quero fazer resultados ainda mais expressivos em ambos os dias. Minhas expectativas estão em absorver ao máximo toda experiência e clima de uma World Cup, assim como conquistar colocações ainda melhores do que tive no ano anterior", disse Sabrina.

"Está chegando as etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil e estou bastante empolgado para sentir a adrenalina dessa competição, que é única. Por isso, coloquei ela como prioridade no meu calendário do primeiro semestre essas duas etapas e pretendo entregar boas performances em ambas as provas", falou Cainã.