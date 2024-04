Coreografias do Brasil mostram potencial para medalha em Paris

Já no Mundial de 2022, o Brasil foi o time que menos sofreu descontos na qualificação do solo, com Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Julia Soares terminando entre as oito atletas com menos descontos de artístico. Já em 2023, o Brasil conseguiu uma inédita medalha de prata na final por equipes. Na ocasião, o trio brasileiro foi o mais artístico no solo e o segundo na trave, ficando atrás apenas da Holanda.

Rainhas do solo

As primeiras medalhas do Brasil em Campeonatos Mundiais vieram no solo, com a prata de Daniele Hypólito em 2001 e o ouro de Daiane dos Santos em 2003. Desde então, a seleção brasileira tem apresentado coreografias memoráveis, que entram para a história da ginástica artística. Após o título mundial, Daiane trouxe brasilidade com "Sandália de Prata", de Ary Barroso e o seu inesquecível "Brasileirinho", que fez sucesso nos Jogos Olímpicos Atenas-2004 e Pequim-2008.

Criador da série do Brasileirinho, Rhony Ferreira segue até hoje como coreógrafo da seleção brasileira, tendo montado outras séries marcantes como o "Baile de Favela" que Rebeca Andrade apresentou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, trazendo a primeira medalha olímpica do Brasil na ginástica artística feminina. E foi ele o responsável por montar as séries que as brasileiras vão apresentar em Paris.

Pop, Funk & Pagode

O mundo conheceu a série de Rebeca Andrade no Mundial de 2023. Rebeyoncé vai à França com uma junção entre o hit "End of Time", de Beyoncé, e o instrumental "Movimento da Sanfoninha", que ficou famoso através de performances de Anitta. A série lhe rendeu a medalha de prata no solo no Mundial. E foi com ela que Rebeca fez a sua melhor apresentação da carreira no aparelho na final por equipes.