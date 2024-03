Rebeca Andrade estreia no ano com prata nas barras assimétricas

A campeã olímpica Rebeca Andrade estreou na temporada com medalha. A brasileira conquistou a prata na disputa das barras assimétricas da etapa de Antalya da Copa do Mundo de ginástica artística, na Turquia, neste domingo (31). Ela mudou sua série em relação à qualificatória e anotou 14.067, com 5.7 de dificuldade, por sua apresentação na final, ficando atrás apenas da francesa Melanie dos Santos.

Vice-campeã mundial no aparelho em 2021, Rebeca Andrade havia ficado em segundo lugar na qualificatória, disputada há dois dias. Naquela ocasião, ela marcou 14.700, com 6.2 de dificuldade e 8.500 de execução. Para a final, a paulista de 24 anos errou uma das piruetas de sua série original, fazendo apenas meio giro e mudando a composição do resto da sua prova. Por isso, teve sua nota de partida reduzida para 5.7.

Rebeca teve 8.367 de execução e, com isso, acumulou 14.067 pontos, o que lhe rendeu a segunda colocação. A francesa Melanie dos Santos acertou sua série e levou o ouro com 14.567 (6.4 D), enquanto a britânica Georgia-Mae Fenton foi bronze com 13.767. A chinesa Yang Fanyuwei, que havia liderado o quali, ficou em sétimo lugar, com 12.900. Outra brasileira na final das barras assimétricas, Lorrane Oliveira foi a sexta colocada, com 13.167 (5.6 D).