Nathalie Moellhausen leva o bronze no Grand Prix de Cali

A campeã mundial Nathalie Moellhausen conseguiu mais um bom resultado no circuito internacional da esgrima. Neste domingo (5), a brasileira ficou em terceiro lugar no Grand Prix de Espada em Cali, na Colômbia. Nathallie ganhou quatro combates, mas perdeu para uma italiana na semifinal, ficando com a medalha de bronze.

Nathalie Moellhausen começou sua campanha em Cali direto no quadro principal por ser a quinta colocada do ranking mundial. Assim, a brasileira fez a sua estreia na competição contra a ucraniana Anna Maksymenko. Em um duelo equilibrado, Nathalie venceu por 15 a 12 para avançar à rodada seguinte. No quadro de 32, uma vitória mais tranquila para a campeã mundial. Nathalie Moellhausen ganhou da sul-coreana Lim Taehee por 15 a 8. Já nas oitavas de final, Nathalie superou a suíça Angela Krieger por 15 a 10. Nas quartas de final, Nathalie chegou a abrir seis pontos de vantagem diante de Erika Kirpu, da Estônia. Mas a adversária conseguiu uma reação e empatou o jogo no 10 a 10. Porém, a brasileira engrenou nos minutos finais do confronto para garantir a vitória por 15 a 12. Já na semifinal, Nathalie Moellhausen perdeu para Giulia Rizzi. A italiana abriu uma boa vantagem no começo do combate e administrou a diferença até o final, vencendo por 15 a 9.