Garantidos em Paris, Evandro e Arthur levam ouro em Brasília

Eficiência nos momentos decisivos

O 20 a 20 chegou com erro de saque de Evandro e, na sequência, recepção ruim de Arthur Lanci e vitória de Van De Velde em disputa com Evandro. Apesar das falhas, os brasileiros seguiram na briga. Arthur Lanci passou e depois explorou o bloqueio em ataque para marcar 22 a 21. Evandro foi para o saque e finalizou o set com ace: 23 a 21. Empolgados, os brasileiros entraram com tudo na parcial de desempate. E logo construíram diferença. Arthur Lanci conseguiu linda defesa e marcou em contra-ataque: 3 a 1.