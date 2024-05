Brasil vence repescagem e classifica revezamento 4x400 a Paris

No revezamento 4x400m misto, a CBAt optou por retirar o Brasil da prova para levar força máxima nas provas masculina e feminina. No masculino, a equipe brasileira manteve alterou a formação do primeiro dia, colocando Matheus Lima, o atleta mais rápido do Brasil para fechar. Lucas Carvalho assumiu a liderança logo na primeira perna do revezamento. O time brasileiro chegou a cair para o segundo lugar após um sprint do time da Austrália na terceira perna, mas logo Vitor Hugo retomou a liderança e entregou o bastão para Matheus fechar a prova com um tempo de 3min01s86.

O time feminino do Brasil, com Jainy Barreto, Letícia Nonato, Maria Victoria de Sena e Anny Caroline de Bassi, fez uma boa prova, terminando em terceiro lugar, com um tempo de 3min31s60. É o melhor tempo do Brasil na prova desde 2016.