São Paulo e RB Bragantino triunfam pelo Brasileiro Feminino

O domingo (5) foi de comemoração para os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro Feminino A-1. São Paulo e Red Bull Bragantino atuaram em suas casas e conquistaram mais três pontos na competição. Com a goleada por 6 a 0 contra o Atlético-MG, o Tricolor chega aos 16 pontos, mantém a invencibilidade como mandante e sobe, provisoriamente, para a terceira colocação. Já a equipe de Bragança Paulista ganhou por 1 a 0 do Real Brasília, alcançando a quinta posição, com a mesma pontuação.

Goleada impiedosa

São Paulo e Atlético-MG abriram a 9ª rodada do Brasileiro Feminino A-1 deste domingo (5). Atuando no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, o Tricolor deu início à goleada logo aos 12 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, a lateral direita Bia Menezes chutou de longe e fez seu primeiro gol com a camisa do clube. Quatro minutos depois, a atacante Laryh dominou dentro da área e finalizou para balançar a rede: 2 a 0.

Antes do fim do primeiro tempo, a atacante Dudinha recebeu fora da área, conduziu a bola e acertou chute no canto direito para fazer o terceiro aos 22. Três vira e seis acaba? Foi isso que aconteceu em Cotia pelo Brasileiro Feminino A-1. Aos 12, Bia Menezes pegou rebote do cruzamento e arriscou novamente de fora da área de forma certeira: 4 a 0. Laryh, de pênalti, aos 38, mandou no canto direito alto da goleira: 5 a 0. Nos acréscimos, aos 46, a bola sobrou para Isa dentro da área e ela completou a goleada.