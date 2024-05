Saiba onde assistir Paulistano x Franca nas quartas do NBB

Após ganhar o primeiro jogo das quartas de final do Novo Basquete Brasil 2023/24 (NBB) em casa, o Sesi Franca visita o Paulistano no Ginásio Antônio Prado Jr, nesta segunda-feira (6), às 19h. Em busca do seu segundo título seguido na competição, o time francano começou bem a disputa ao vencer por 64 a 61 no Pedrocão, na capital do basquete. O segundo confronto da série melhor de cinco terá transmissão pelo Youtube do NBB CAIXA, Portal UOL e NBB BasquetPass (pay-per-view).

A primeira partida foi marcada por momentos de altos e baixos das equipes. O Paulistano saiu na frente no primeiro quarto, mas caiu de rendimento nos minutos seguintes e foi para o intervalo perdendo por 33 a 27. No segundo tempo, o Sesi Franca conseguiu abrir boa vantagem no placar, chegando a liderar o jogo por 14 pontos. Mas nos últimos quatro minutos do jogo, o Paulistano deu uma arrancada final, diminuindo a diferença para apenas três. No final, Franca conseguiu evitar a virada para fazer 1 a 0.

O destaque da vitória do Sesi Franca foi a argentino Santiago Scala. O armador foi o cestinha do time com 16 pontos e ainda teve nove rebotes e cinco assistências. Mas o cestinha da partida foi Dória, do Paulistano, com 18 pontos anotados na partida. Na fase de classificação do NBB, os comandados do técnico Helinho venceram os dois duelos. No turno, no Ginásio Pedrocão, a equipe da casa ganhou por 89 a 50. No returno, com o Paulistano como mandante, os francanos levaram a melhor por 98 a 76.