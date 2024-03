Leo Gonçalves e Baby fecham Grand Slam de Antalya em 5º lugar

O judô brasileiro encerrou sua participação no Grand Slam de Antalya com dois quintos lugares. Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva (+100kg) perderam as disputas de bronze em suas respectivas categorias, neste domingo (31), e acabaram sem medalha. Rafael Macedo (90kg) parou na repescagem e foi sétimo colocado. Assim, o Brasil fechou a competição com dois pódios.

Leonardo Gonçalves entrou na competição de forma direta na segunda rodada, vencendo o cazaque Adilet Sapargaliyev por ippon. Nas oitavas de final, ele passou pelo tadjique Dzhakhongir Madzhidov depois que o adversário recebeu três shidôs. Nas quartas, Leo conseguiu sua principal vitória, contra o japonês Aaron Wolf, campeão olímpico em Tóquio-2020, com um waza-ari.

Apesar da grande vitória, Leonardo não conseguiu demonstrar o mesmo ímpeto na sequência da competição. Pela semifinal, ele sofreu um ippon do canadense Shady Elnahas com apenas 16 segundos de luta. Assim, foi para a disputa de terceiro lugar, onde acabou derrotado pelo mongol Gonchigsuren Batkhuyag com um ippon sofrido a três segundos do fim.