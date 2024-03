Sophia e Israel são campeões de duplas no Aberto da Polônia

Sophia Kelmer e Israel Stroh conquistaram títulos nos torneios de duplas do Aberto Fa20 da Polônia de tênis de mesa paralímpico, nesta sexta-feira (29). Sophia triunfou nas duplas femininas da classe WD14 ao lado da polonesa Katarzyna Marszal, enquanto Israel venceu nas duplas masculinas MD14 junto com o espanhol Jordi Morales. Além disso, Guilherme Costa/Iranildo Espíndola levou o bronze nas duplas masculinas MD4.

Sophia Kelmer e Katarzyna Marszal venceram os dois duelos que fizeram nesta sexta-feira para serem campeãs na classe WD14. Elas passaram pela dinamarquesa Freja Larsen e a polonesa Barbara Jablonka, por 3 a 0 (11/3, 11/9 e 11/5), e pela japonesa Tomono Yuri e a romena Gabriela Constantin, também por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/9). Com isso, chegaram a quatro vitórias em quatro jogos e ficaram em primeiro lugar no grupo único do torneio.

Esta foi a segunda medalha de Sophia Kelmer no Aberto da Polônia de tênis de mesa paralímpico, depois de ter sido prata no torneio individual da classe 8 feminina. A carioca de 16 anos aparece em quinto lugar no ranking mundial de sua classe. Neste ano, ela já acumula cinco medalhas em competições internacionais, sendo duas no Aberto Fa40 do Brasil, uma no Aberto Fa20 da Espanha e duas no Aberto Fa20 da Polônia.