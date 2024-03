São Paulo bate o Grêmio e segue invicto no Brasileiro Sub-20

Nesta sexta-feira (29), São Paulo, Grêmio, JC FC e Sport estiveram em campo para fechar a quinta rodada da fase de grupos do Brasileiro Sub-20 feminino. O São Paulo venceu o Grêmio por 4 a 1, enquanto o Sport derrotou a equipe do JC FC por 3 a 0.

Começando pela vitória tricolor paulista. As meninas do São Paulo receberam as Gurias do Grêmio, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba-SP. Vitória do time da casa por 4 a 1, com gols marcados por Késia (2x), Milena e Vaiani. Com o resultado, o São Paulo se mantém invicto no Brasileiro Sub-20 feminino. Além disso, a equipe paulista chega aos 13 pontos e cola no líder Internacional, que tem 15 pontos.

Por outro lado, o Grêmio Sub-20 feminino fica com 9 pontos conquistados na competição. A pontuação, no entanto, ainda garante as Gurias na primeira colocação do Grupo A. O América Mineiro fica logo atrás, com 7 pontos. Vitória Silva marcou o gol do Grêmio na derrota de hoje.