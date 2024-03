Nove duplas brasileiras vão às oitavas em Saquarema

As duplas do Brasil tiveram bons resultados na fase de grupos do Challenge de Saquarema, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira (29), dez times brasileiros entraram em ação no litoral fluminense. Cinco duplas brasileiras avançaram para as oitavas de final no feminino, enquanto quatro pares se classificaram no torneio masculino.

Tainá/Vic terminaram em primeiro lugar no seu grupo com duas vitórias: 21/18 e 21/14 sobre as francesas Placette/Richard e 21/23, 21/18 e 15/9 contra as japonesas Akiko/Ishii. Quem também avançou na liderança foi Hegê/Vitória. Elas venceram duas partidas por 2 a 1. Na primeira rodada, 16/21, 21/15 e 19/17 contra as alemãs Ittlinger/Borger. Em seguida, elas derrotaram as austríacas Klinger/Klinger por 21/10, 17/21 e 15/10. Nas oitavas, Hegê/Vitória encara Agatha/Rebecca, que ficaram em segundo lugar no grupo A do Challenge de Saquarema. Elas ganharam das estonianas Hollas/Remmelg por 20/22, 21/17 e 15/10, mas perderam para as canadenses Bansley/Bukovec por 21/18 e 21/17.