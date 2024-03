Kamilla Cardoso deixa South Carolina perto das finais na NCAA

Série invicta e perto das finais

Como resultado da vitória, o South Carolina precisa de mais um triunfo para se garantir no Final Four do March Madness. O próximo confronto na chave Albany 1 será contra o Oregon State. A partida está marcada para este domingo (31). As semifinais e a decisão estão previstas para os dias 4 e 7 de abril, respectivamente.