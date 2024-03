Bruna Takahashi cai nas oitavas do WTT Champions Incheon

A brasileira Bruna Takahashi perdeu para a austríaca Sofia Polcanova por 3 sets a 0 (11/8, 11/7 e 11/7), na madrugada desta sexta-feira (29), e caiu nas oitavas de final do WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul. Mais cedo, Hugo Calderano chegou nas quartas de final e segue como o único representante do Brasil na competição que integra o circuito mundial de tênis de mesa.

Polcanova foi dominante no duelo contra Bruna e conquistou a vitória em três sets. No primeiro set, a brasileira chegou a ter 5/2 de frente, mas sofreu cinco pontos seguidos e perdeu por 11/8. Já na segunda parcial, a austríaca abriu vantagem na metade do game e venceu por 11/7. Por fim, no terceiro set, Bruna também teve 4/3 e tomou quatro pontos consecutivos, sendo derrotada outra vez por 11/7.

Bruna é a 19ª colocada do ranking mundial, enquanto Polcanova é a 29ª. As duas atletas haviam tido uma vitória em Incheon antes de se enfrentarem. A brasileira passou pela alemã Xiaona Shan (36ª), enquanto a austríaca derrotou a sul-coreana Shin Yubin (7ª). Nas quartas, Polcanova vai enfrentar a chinesa Wang Yidi, número três do mundo.