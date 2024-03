Semifinais definidas no Regional Sudeste 2 de goalball

Estão definidas as semifinais do Regional Sudeste 2 de goalball, competição realizada no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Nesta quinta-feira (28), aconteceram as últimas partidas das fase de grupos masculina e feminina.

Somente uma das quatro vagas entre os homens estava em disputa e o IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas) a levou. O time vai se juntar ao Sesi, Santos e Insep (Instituto Socioesportivo Paratleta) brigando para ir à grande final, marcada para o sábado (30).

Ainda no masculino, a grande surpresa da competição até o momento ficou por conta da eliminação do Athlon. Reforçado este ano pelos jogadores Emerson e Paulinho, da Seleção Brasileira, o time de São José dos Campos ficou com o Santos em 16 a 16 nesta quinta. Dessa forma, acabou ultrapassado pelo IFP, que derrotou o Cadevi por 14 a 6. O time conta com um elenco formado por atletas que pertenciam ao Athlon anteriormente e venceu três dos seus quatro compromissos na primeira fase, incluindo o confronto direto contra o Athlon.