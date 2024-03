Rafa Matos e Barrientos caem na estreia do Challenger de Nápoles

Esta foi a primeira partida de Matos e Barrientos após 27 dias. A última vez que eles haviam jogado havia sido no ATP 250 de Santiago, quando caíram na semifinal para os chilenos Tabilo/Barrios Vera. Antes disso, eles foram campeões do Rio Open, torneio de nível ATP 500. Na ocasião, aliás, Rafael Matos tornou-se o primeiro brasileiro campeão do evento.

Atualmente, Rafael Matos aparece na 43ª colocação do ranking mundial de duplas. No entanto, está perdendo duas posições de forma momentânea com a eliminação na primeira rodada do Challenger de Nápoles. O melhor ranking da carreira do gaúcho de 28 anos foi o 26º posto, de fevereiro de 2023. Enquanto isso, Barrientos aparece em 50º lugar.