Mackenzie e Brusque estão de volta na Superliga A

Estão definidos os finalistas da Superliga B Feminina. Abel Moda/Brusque e Mackenzie/Cia. do Terno irão disputar o título da segunda divisão do voleibol nacional, após passarem por Recife e Curitiba, respectivamente, nas semifinais. Além disso, os dois times estão classificados para a Superliga A na temporada 2024/2025.

O Abel Moda/Brusque havia caido para a segunda divisão na última edição da Superliga, mas ficou apenas um ano na Superliga B. Na fase de classificação, o time catarinense ficou em terceiro lugar, com 25 pontos, se classificando para a semifinal. Em um duelo melhor de três jogos, Brusque eliminou o Recife Vôlei para avançar à final. No jogo desta quinta-feira (28), a equipe catarinense venceu fora de casa por 3 a 1 (25/16, 25/18, 19/25 e 25/23) para garantir a sua sexta participação na Superliga A. Mackenzie de volta após 12 anos Quem também está de volta é o Mackenzie/Cia. do Terno. O tradicional time de Belo Horizonte estava desde 2012 fora da elite do voleibol nacional. O Mackenzie já foi vice-campeão do antigo Campeonato Brasileiro (que precede a Superliga) em 1978. Para voltar à elite, o time contou com a campeã olímpica Sassá, que inclusive jogou no Brusque na última passagem da equipe catarinense pela primeira divisão.