Ituano derrota o Blumenau e amplia ótima fase na LBF

No confronto válido pela temporada regular da Liga de Basquete Feminino, a LBF, o Ituano visitou o Unisociesc/Blumenau e venceu o adversário pelo placar de 74 a 60. Depois da derrota para o Sesi Araraquara no início do mês, a equipe da cidade de Itu já emplacou quatro vitórias consecutivas.

A principal destaque do Ituano na partida foi mais uma vez a ala-pivô Gabriela Guimarães. Campeã da LBF em 2022 pelo Sampaio Corrêa, a jogadora terminou o jogo com 21 pontos, 11 rebotes, três assistências e três roubos de bola. O clube paulista venceu pela quinta vez na competição e igualou a campanha do AD Santo André. Já o Blumenau, possui apenas dois triunfos e conheceu sua quarta derrota.

Equilíbrio no primeiro tempo e passeio na reta final

A partida começou com o Ituano tendo um ótimo aproveitamento nos arremessos. Dessa forma, o time visitante abriu oito pontos de vantagem na primeira metade do quarto inicial. O bom momento seguiu nos minutos seguintes e as paulistas fecharam a parcial vencendo por 23 a 16. Na sequência, o Blumenau voltou mais eficiente no confronto e logo diminuiu a diferença com uma bola de longa distância da ala Leticia Lopes. As catarinenses continuaram bem e chegaram à virada na marca de 29 a 28. No fim, o Ituano finalizou na frente antes do intervalo por 38 a 36.