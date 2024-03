Duplas brasileiras avançam no Challenge de Saquarema

Começou, nesta quinta-feira (28), o Challenge de Saquarema, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia. O primeiro dia da competição teve a disputa do qualifying, com quatro duplas brasileiras avançando para a fase de grupos. Hegê/Vitória, Taiana/Thalita, Andressa/Thainara e Vinicius/Heitor se juntam aos outros times do Brasil que já estavam classificados previamente para a competição.

Hegê/Vitória iniciou o dia com triunfo por 21/11 e 21/14 sobre as argentinas Najul/Peralta. Na segunda rodada do qualifying, elas venceram Gutierrez/Flores, do México, por 21/16 e 21/9 para avançar à fase de grupos do Challenge de Saquarema. Taiana/Talita superaram as polonesas Ciezwoska/Lunio por 21/18, 18/21 e 15/13 na estreia. Em seguida, as brasileiras ganharam das chinesas Wang/Dong de virada por 15/21, 21/14 e 15/12. Já Andressa/Thainara venceram as japonesas Shiba/Maruyama por 21/15 e 21/17. No último jogo do qualifying, elas ganharam de Paulikiene/Paupelyte, da Lituânia, por 16/21, 21/14 e 15/12.