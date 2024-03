Brasil e Colômbia ficam no empate pelo Sul-Americano Sub-17

Na segunda rodada do quadrangular final do Sul-Americano Feminino Sub-17, o Brasil empatou com a Colômbia pelo placar de 2 a 2. O resultado encaminhou a vaga para o país na Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá a partir do mês de outubro, na República Dominicana.

Depois de sair atrás do placar em 2 a 0, a seleção brasileira foi buscar o resultado com gols de JuJu Harris e Myka. No momento, o Brasil lidera a chave com quatro pontos anotados, por conta da vitória na rodada de estreia contra o Equador. Elas encerrarão sua participação na competição enfrentando o Paraguai, equipe mandante do evento, no próximo domingo (31), às 17h.

A partida

Logo nos primeiros minutos, a Colômbia chegou bem e a zaga brasileira afastou uma bola perigosa na pequena área. Aos 16 minutos, em uma cobrança de falta, a lateral-direita Helô Baccan, do Brasil, aproveitou uma sobra e acertou o travessão. Mais tarde, foi a vez da centroavante e capitã JuJu Harris parar na trave, depois de um chutaço de longa distância. No entanto, antes do fim da etapa inicial, a zagueira Sofia cometeu um pênalti na marca de 46 minutos. A atacante Nikol Rojas bateu forte e abriu o placar para as colombianas.